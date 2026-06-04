Niente più buste shock, niente più collegamenti acrobatici dell’ultimo secondo partendo da una foto o da una poesia. La caccia ai nomi commissari esterni della Maturità 2026, che si sblocca oggi quattro giugno sul portale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, non è soltanto il via ufficiale al “totoprof” per oltre 500mila studenti italiani. È lo spartiacque verso un esame che cambia pelle, soprattutto nella sua fase più temuta: il colloquio faccia a faccia. Per scoprire chi siederà dall’altra parte della cattedra a partire dal 18 giugno, i maturandi dovranno sfidare i prevedibili rallentamenti del sito ministeriale. Basterà inserire la provincia e il nome del proprio istituto, oppure il codice della commissione, per dare un volto e un nome ai “giudici” esterni che divideranno la stanza con i due membri interni e con il presidente. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Maturità 2026, escono oggi i nomi dei commissari esterni: ecco come cercarli

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MATURITÀ 2026: come funzionano i CREDITI e come calcolare il VOTO FINALE

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