Maturità 2026 escono oggi i nomi dei commissari esterni | ecco come cercarli

Da corrieretoscano.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi sono stati pubblicati i nomi dei commissari esterni per la maturità 2026. La procedura si svolge online, senza più l’uso di buste shock o collegamenti improvvisati dell’ultimo minuto, come quelli basati su foto o poesie. Gli studenti possono consultare i nomi attraverso il portale dedicato, che fornisce le informazioni ufficiali e aggiornate sui membri delle commissioni.

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Niente più buste shock, niente più collegamenti acrobatici dell’ultimo secondo partendo da una foto o da una poesia. La caccia ai nomi commissari esterni della Maturità 2026, che si sblocca oggi quattro giugno sul portale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, non è soltanto il via ufficiale al “totoprof” per oltre 500mila studenti italiani. È lo spartiacque verso un esame che cambia pelle, soprattutto nella sua fase più temuta: il colloquio faccia a faccia. Per scoprire chi siederà dall’altra parte della cattedra a partire dal 18  giugno, i maturandi dovranno sfidare i prevedibili rallentamenti del sito ministeriale. Basterà inserire la provincia e il nome del proprio istituto, oppure il codice della commissione, per dare un volto e un nome ai “giudici” esterni che divideranno la stanza con i due membri interni e con il presidente. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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