Maturità parte la caccia ai commissari esterni | da TikTok a Reddit tutti i modi per trovare informazioni sui professori

Notizia in breve

Con la pubblicazione dei nomi dei commissari esterni per l’esame di Maturità 2026, si è aperta la ricerca di dettagli sui docenti. Su piattaforme come TikTok e Reddit, utenti condividono e cercano informazioni sui professori coinvolti, spesso scambiandosi dati e indizi. La pratica si diffonde tra gli studenti che tentano di raccogliere dettagli sui membri della commissione prima delle prove. Questa tendenza si ripete ogni anno in vista dell’esame di maturità.