Maturità parte la caccia ai commissari esterni | da TikTok a Reddit tutti i modi per trovare informazioni sui professori
Con la pubblicazione dei nomi dei commissari esterni per l’esame di Maturità 2026, si è aperta la ricerca di dettagli sui docenti. Su piattaforme come TikTok e Reddit, utenti condividono e cercano informazioni sui professori coinvolti, spesso scambiandosi dati e indizi. La pratica si diffonde tra gli studenti che tentano di raccogliere dettagli sui membri della commissione prima delle prove. Questa tendenza si ripete ogni anno in vista dell’esame di maturità.
Con la pubblicazione dei nomi dei commissari esterni per l’esame di Maturità 2026, è ufficialmente iniziata una delle tradizioni più consolidate, la caccia alle informazioni sui professori che valuteranno gli studenti durante le prove. L’annuncio delle commissioni rappresenta, infatti, uno dei momenti più attesi dai maturandi e ogni anno apre una fase di ricerca quasi ossessiva sui docenti esterni. Sapere chi ci sarà a valutare gli studenti può aiutarli ad affrontare l’esame con maggiore consapevolezza, riducendo almeno in parte l’incertezza che accompagna la maturità. Quest’anno, oltre al presidente di commissione, saranno due i commissari esterni che affiancheranno due docenti interni. 🔗 Leggi su Open.online
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