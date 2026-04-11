Domanda Commissari esterni Maturità 2026 | inoltro entro il 13 aprile RISPOSTE AI QUESITI

Entro il 13 aprile è possibile inviare la domanda di partecipazione agli Esami di maturità 2026, mentre i commissari esterni devono presentare le loro richieste e risposte ai quesiti entro questa data. Molti docenti sono tenuti a partecipare come commissari e, in caso di mancato invio, saranno richiamati dalla segreteria. Le procedure interessano anche coloro che devono inviare le domande di partecipazione e risposte ai quesiti.

Maturità 2026, ultimi giorni per la presentazione della domanda di partecipazione agli Esami. Tanti docenti sono obbligati, motivo per cui saranno richiamati dalla segreteria in caso di mancato inoltro della domanda. Nel question time del 9 aprile Stefano Cavallini della segreteria nazionale Anief fornisce le risposte ai quesiti dei nostri lettori. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Maturità 2026, domanda commissari esterni e Presidenti entro il 13 aprile: chi deve compilarla, chi può non farlo. I compensi [LO SPECIALE]La Maturità 2026 si compone di un pezzo importante: la domanda di docenti e Dirigenti Scolastici per la formazione delle commissioni. Temi più discussi: Commissari esterni Maturità 2026, tutti i docenti sono obbligati a presentare domanda?; Commissario esterno Maturità 2026, per i precari domanda su Istanze online o MAD per sostituire i colleghi assenti; Esami di Maturità 2025/26: i docenti che usufruiscono della L. 104/1992 hanno facoltà – e non obbligo – di presentare domanda; Maturità 2026, docente senza classi terminali è obbligato a presentare domanda?. Commissario esterno Maturità 2026, per i precari domanda su Istanze online o MAD per sostituire i colleghi assentiNel question time del 1 aprile 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Graziamaria Pistorino ... orizzontescuola.it Maturità 2026, domande docenti entro il 13/04 come commissari esterni: i consigli per non sbagliare – Rivedi la DirettaCon la pubblicazione della nota n. 90455 del 25 marzo 2026, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha delineato il percorso amministrativo per la formazione delle commissioni dell’esame di Stato 20 ... tecnicadellascuola.it Buonasera, ho un quesito per quanto riguarda la domanda da presentare entro il 13/04 come commissario esterno per gli esami di maturità. Sono una docente con contratto al 30/06, il 28/04 termino il congedo di maternità obbligatorio e sto valutando se rientr - facebook.com facebook Maturità 2026: in caso di assenza dei docenti commissari esterni sarà necessario provvedere alla loro sostituzione. Gli Uffici Scolastici Provinciali mettono a disposizione dei candidati i modelli di domanda MAD (Messa a Disposizione). x.com