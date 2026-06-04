Le prove d'esame si svolgeranno dal 21 giugno al 23 giugno. La prima prova sarà di italiano, seguita da matematica il 22 giugno e da altre discipline il 23 giugno. Quest'anno, la prova di italiano sarà composta da due tracce, una analitica e una di testo, con un massimo di sei ore di tempo. Le commissioni valuteranno anche le tesine svolte dagli studenti durante l'anno.

AGI - È iniziato il conto alla rovescia per l'esame più atteso (e spesso temuto) nella vita di uno studente: la Maturità. Sui banchi di licei e istituti tecnici e professionali quest'anno affronteranno la prova finale 527.607 studenti, (513.479 candidati interni e 14.128 esterni). Diverse le novità, a partire dalle quattro materie caratterizzanti ciascun indirizzo su cui verterà l' orale. Il voto finale è espresso in centesimi, e sommerà l'esito delle prove con il credito scolastico pregresso. Ecco modalità e tempi dell' esame di Maturità 2026. 16 giugno: insediamento delle commissioni. Si insediano le commissioni d'esame, composte da un presidente esterno, da due membri esterni e due interni all'istituzione scolastica. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Maturità, le date delle prove d'esame e tutte le novità

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Maturità 2026, prima prova di italiano e toto tracce

Notizie e thread social correlati

Scuola, come cambia la maturità: date, prove, la stretta sulle scene mute e tutte le novità. Ecco cosa c’è da sapereLa maturità si svolgerà tra il 21 giugno e il 22 giugno, con le prove scritte che si terranno nelle prime giornate.

Maturità 2026, pubblicate le commissioni: oltre 52mila candidati campaniconoscono i presidenti d'esame. Tutte le novità: stop scena muta all'oraleSono stati pubblicati i nomi dei presidenti delle commissioni per la maturità 2026 in Campania.

Temi più discussi: Maturità 2026, date e novità sulle prove dell'esame di Stato; Maturità 2026, in arrivo i nomi dei commissari esterni: dove consultarli e cosa cambia; Guida alla maturità 2026, tutto quello che c’è da sapere; Ammissione alla Maturità 2026: date degli scrutini e pubblicazione dei quadri di fine anno.

Scuola, come cambia la maturità: date, prove, la stretta sulle scene mute e tutte le novità. Ecco cosa c'è da sapere x.com

Maturità 2026: date e tipologie delle prove confermata presenza commissari esterniMaturità 2026, confermati i commissari esterni, la commissione d'esame sarà la medesima per due classi. Variano le prove a seconda del tipo di istituto che si frequenta. notizie.it

Maturità 2026, dove vedere i commissari esterni e le date degli esami: cosa cambiaEscono le nomine dei commissari esterni e dei presidenti di commissione della maturità 2026: dove cercarli e cosa cambia ... quifinanza.it