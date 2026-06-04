Maturità le date delle prove d' esame e tutte le novità

Da agi.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Le prove d'esame si svolgeranno dal 21 giugno al 23 giugno. La prima prova sarà di italiano, seguita da matematica il 22 giugno e da altre discipline il 23 giugno. Quest'anno, la prova di italiano sarà composta da due tracce, una analitica e una di testo, con un massimo di sei ore di tempo. Le commissioni valuteranno anche le tesine svolte dagli studenti durante l'anno.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

AGI - È iniziato il conto alla rovescia per l'esame più atteso (e spesso temuto) nella vita di uno studente: la Maturità. Sui banchi di licei e istituti tecnici e professionali quest'anno affronteranno la prova finale 527.607 studenti, (513.479 candidati interni e 14.128 esterni). Diverse le novità, a partire dalle quattro materie caratterizzanti ciascun indirizzo su cui verterà l' orale. Il voto finale è espresso in centesimi, e sommerà l'esito delle prove con il credito scolastico pregresso. Ecco modalità e tempi dell' esame di Maturità 2026.  16 giugno: insediamento delle commissioni. Si insediano le commissioni d'esame, composte da un presidente esterno, da due membri esterni e due interni all'istituzione scolastica. 🔗 Leggi su Agi.it

maturit224 le date delle prove d esame e tutte le novit224
© Agi.it - Maturità, le date delle prove d'esame e tutte le novità
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Maturità 2026, prima prova di italiano e toto tracce

Video Maturità 2026, prima prova di italiano e toto tracce

Notizie e thread social correlati

Scuola, come cambia la maturità: date, prove, la stretta sulle scene mute e tutte le novità. Ecco cosa c’è da sapereLa maturità si svolgerà tra il 21 giugno e il 22 giugno, con le prove scritte che si terranno nelle prime giornate.

Maturità 2026, pubblicate le commissioni: oltre 52mila candidati campaniconoscono i presidenti d'esame. Tutte le novità: stop scena muta all'oraleSono stati pubblicati i nomi dei presidenti delle commissioni per la maturità 2026 in Campania.

Temi più discussi: Maturità 2026, date e novità sulle prove dell'esame di Stato; Maturità 2026, in arrivo i nomi dei commissari esterni: dove consultarli e cosa cambia; Guida alla maturità 2026, tutto quello che c’è da sapere; Ammissione alla Maturità 2026: date degli scrutini e pubblicazione dei quadri di fine anno.

maturità le date delleMaturità 2026: date e tipologie delle prove confermata presenza commissari esterniMaturità 2026, confermati i commissari esterni, la commissione d'esame sarà la medesima per due classi. Variano le prove a seconda del tipo di istituto che si frequenta. notizie.it

maturità le date delleMaturità 2026, dove vedere i commissari esterni e le date degli esami: cosa cambiaEscono le nomine dei commissari esterni e dei presidenti di commissione della maturità 2026: dove cercarli e cosa cambia ... quifinanza.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web