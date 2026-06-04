Maturità dove trovare online le commissioni Tutte le tappe della prova per oltre 527mi

Il ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato online le commissioni d’esame per la Maturità 2026, segnando l’avvio ufficiale delle procedure. La pubblicazione permette agli studenti di conoscere i componenti delle commissioni e di prepararsi alle tappe successive. La prova coinvolge oltre 527 mila studenti e comprende diverse fasi, dalla preparazione alle prove scritte e orali. La pubblicazione delle commissioni rappresenta il primo passo ufficiale verso l’esame di quest’anno.

AGI - Con la pubblicazione online delle commissioni d’esame da parte del ministero dell’Istruzione e del Merito, inizia ufficialmente il countdown per l’esame di Maturità 2026. Da oggi, quando mancano due settimane alla prima prova, i 527.607 studenti che siederanno sui banchi per l’esame più agognato (e temuto) potranno trovare i nomi dei cinque commissari che li giudicheranno sul sito del ministero all'indirizzo - https:matesami.pubblica.istruzione.it. Le commissioni, che in tutto sono 13.989 per un totale di 27.884 classi, sono composte da un Presidente esterno, da due membri esterni e due interni all'istituzione scolastica. Le novità della Maturità 2026 e il voto in centesimi. 🔗 Leggi su Agi.it

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