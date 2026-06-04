Maturità | online le commissioni d’esame ecco tutte quelle di Benevento e provincia

Da anteprima24.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le commissioni d’esame di Maturità sono state pubblicate sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito. La lista riguarda le commissioni di Benevento e provincia, con dettagli sui membri e le scuole coinvolte. Le nomine sono state rese disponibili online e riguardano le diverse classi di esame. La pubblicazione permette agli studenti e alle scuole di conoscere i componenti delle commissioni prima dell’inizio delle prove.

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Tempo di lettura: < 1 minuto  Sono state pubblicate sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito le commissioni dell’Esame di Maturità. Quest’anno sono 527.607 gli studenti coinvolti nelle prove (513.479 candidati interni e 14.128 esterni), mentre le commissioni sono 13.989 per un totale di 27.884 classi. La ripartizione dei candidati per tipologia di percorso di studio vede nei licei 273.854 studenti; negli Istituti tecnici 167.136 maturandi e 86.617 negli Istituti professionali. Le commissioni d’Esame sono composte da un Presidente esterno, da due membri esterni e due interni alla scuola. Qui le commissioni d’esame delle scuole di Benevento:  Clicca qui L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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