Maturità | online le commissioni d’esame ecco tutte quelle di Avellino e provincia

Le commissioni dell’Esame di Maturità sono state pubblicate sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito. La lista include tutte le commissioni di Avellino e della provincia, con i nomi dei docenti e le rispettive scuole coinvolte. La pubblicazione permette agli studenti di conoscere i membri delle commissioni e le sedi d’esame. Le commissioni sono state formate e rese accessibili online poco prima dell’inizio delle prove.

Tempo di lettura: < 1 minuto Sono state pubblicate sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito le commissioni dell’Esame di Maturità. Quest’anno sono 527.607 gli studenti coinvolti nelle prove (513.479 candidati interni e 14.128 esterni), mentre le commissioni sono 13.989 per un totale di 27.884 classi. La ripartizione dei candidati per tipologia di percorso di studio vede nei licei 273.854 studenti; negli Istituti tecnici 167.136 maturandi e 86.617 negli Istituti professionali. Le commissioni d’Esame sono composte da un Presidente esterno, da due membri esterni e due interni alla scuola. Qui le commissioni d’esame delle scuole di Avellino: Clicca qui L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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