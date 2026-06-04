Maturità 2026 tutti i nomi dei commissari esterni | date materie e le novità

Oggi sono stati resi pubblici i nomi dei commissari esterni per l'esame di maturità 2026. A 15 giorni dalla prima prova, prevista per il 18 giugno, gli studenti possono conoscere le commissioni e le materie coinvolte. Sono state annunciate anche alcune novità riguardanti l'organizzazione dell'esame. Le informazioni sono state rese disponibili in anticipo rispetto alle sessioni precedenti.

Da oggi è possibile conoscere tutti i nomi dei commissari esterni per la maturità 2026. A 15 giorni dalla prima prova, fissata per il 18 giugno, i maturandi conoscono i nomi di chi sarà dietro la cattedra. Quest’anno sono 527.607 gli studenti coinvolti nelle prove (513.479 candidati interni e 14.128 esterni), mentre le commissioni sono 13.989 per un totale di 27.884 classi. Quando e dove escono i nomi dei commissari La data del 4 giugno era stata anticipata da fonti ministeriali e confermata da diverse sigle sindacali del comparto scuola. I docenti nominati hanno ricevuto l’incarico attraverso il portale POLIS – Istanze Online e il sistema Sidi. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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Maturità 2026, svelate le materie degli scritti e dellorale

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