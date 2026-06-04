Maturità 2026 oggi i nomi dei commissari esterni | dove trovarli il calendario e le novità

I nomi dei commissari esterni per la Maturità 2026 sono stati pubblicati e sono disponibili online. Gli studenti delle scuole superiori, circa 500mila, si preparano alle prime prove scritte, che si svolgeranno tra circa due settimane. Sono stati annunciati anche il calendario delle prove e alcune novità rispetto agli anni precedenti. La maturità si svolgerà secondo le modalità stabilite dal Ministero dell’Istruzione, con date e orari già comunicati alle scuole e agli studenti.

Gli studenti di ultimo anno delle scuole superiori (circa 500mila) hanno già iniziato il conto alla rovescia per quanti giorni li separano dall’esame di Maturità: ormai un paio di settimane e si svolgerà la prima prova scritta. Le pubblicazioni sul sito del ministero. La giornata del 4 giugno è importante perché sul sito web del ministero dell'Istruzione e del Merito verranno pubblicati i nomi dei presidenti di commissione e dei commissari esterni: quelli interni, invece, si conoscono già dopo le riunioni dei consigli di classe, gli studenti ne sono dunque al corrente. Sale l’attesa per conoscere la commissione al completo digitando semplicemente la Provincia, il Comune e l’Istituto scolastico prescelto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Maturità 2026: come si svolgerà la prova orale

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