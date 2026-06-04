Maturità 2026 pubblicati i nomi dei commissari esterni | ecco come cercare nei link del ministero

Sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito sono stati pubblicati i nomi dei commissari esterni incaricati per l’esame di Maturità 2026. Le liste delle commissioni sono accessibili tramite link presenti sulla piattaforma ufficiale, consentendo agli studenti di verificare i nominativi e le scuole assegnate. La pubblicazione riguarda le commissioni di tutte le regioni e le materie coinvolte. I risultati sono stati resi disponibili oggi, secondo quanto comunicato dall’ente.

Sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito sono disponibili, da oggi, le commissioni dell’Esame di Maturità. L’apposito motore di ricerca con le commissioni è raggiungibile all’indirizzo: https:matesami.pubblica.istruzione.itQuest’anno sono 527.607 gli studenti coinvolti nelle prove. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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Maturità: pubblicati i nomi dei commissari esterni, ecco come trovarli

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