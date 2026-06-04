Maturità 2026 | perché non sono stato nominato se sto frequentando il corso di formazione? Ho solo perso tempo?

Sono state pubblicate le commissioni per la maturità 2026 e nelle mail personali sono arrivate le nomine di Presidenti e Commissari. Questa settimana si sono concluse le assegnazioni ufficiali, anche per chi sta frequentando il corso di formazione. Non si tratta di una perdita di tempo, ma di un passaggio previsto nel percorso di preparazione. La nomina ufficiale è arrivata indipendentemente dal corso di formazione in corso.

Maturità 2026: pubblicate oggi le Commissioni e arrivata nella mail personale la nomina in qualità di Presidente o Commissario. Perché non sono stata nominata se sto seguendo il corso su Scuola Futura con tutte le novità dell’esame? A cosa serve? Ho solo perso tempo? “Ai docenti aventi titolo alla nomina quali componenti delle commissioni degli esami di maturità”. Quindi una indicazione astratta, era normale che tutti coloro che hanno presentato domanda non avrebbero potuto ricevere la nomina. Inoltre, premesso che la formazione non è mai una perdita di tempo, il corso di formazione sul nuovo Esame di Maturità è stato avviato lo scorso 13 maggio e sarà ancora disponibile fino al 30 giugno 2026. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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E’ obbligatorio partecipare al corso di formazione per i docenti Commissari degli Esami di Maturità 2026?Da ieri è aperta l’iscrizione alla prima edizione del corso di formazione dedicato ai commissari degli Esami di Maturità 2026.

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