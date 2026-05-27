La concorrente di Amici pubblica il suo primo EP Sogni di vetro dove racconta i suoi sogni e i sacrifici che ha fatto per arrivare dov'è. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Angie: «Per fare musica ho rinunciato a una parte della mia adolescenza e ho perso degli amici solo perché i miei sogni erano diversi dai loro. Amici è stato un percorso fatto di alti e bassi, ma ne sono uscita più matura»

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Temi più discussi: Angie: Per fare musica ho rinunciato a una parte della mia adolescenza e ho perso degli amici solo perché i miei sogni erano diversi dai loro. Amici è stato un percorso fatto di alti e bassi, ma ne sono uscita più matura; Angie dopo Amici: Sto vivendo il mio sogno. C’è una frase di Maria De Filippi che porterò nel cuore; Maria De Filippi è una luce. Più cadi e più è difficile rialzarti e ad Amici sono davvero caduta dalle scale! Lorenzo è goffo e divertente, abbiamo legato molto: parla Angie; Angie, 'dai talent al sogno di avere il mio primo disco tra le mani'.

Amici, Angie incorona Lorenzo: il messaggio (tenerissimo) per l'amicoLa giovane cantante si è confessata in un'intervista dopo la vittoria dell'amico e 'collega'. E ha speso parole speciali per il lavoro della sua mentore nel programma. libero.it

#amici25 si meritava di arrivare in finale e devo leggere gente che scrive che hanno cambiato il regolamento per lei quando nel serale ha ricevuto solo elogi e non è andata mai al ballottaggio finale. Poi in semifinale è cambiato tutto. Forza #angie vada come x.com

Ho disperatamente bisogno di alcune raccomandazioni musicali reddit

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