Angie | Per fare musica ho rinunciato a una parte della mia adolescenza e ho perso degli amici solo perché i miei sogni erano diversi dai loro Amici è stato un percorso fatto di alti e bassi ma ne sono uscita più matura

Da vanityfair.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La concorrente di Amici pubblica il suo primo EP Sogni di vetro dove racconta i suoi sogni e i sacrifici che ha fatto per arrivare dov'è. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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