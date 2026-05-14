E’ obbligatorio partecipare al corso di formazione per i docenti Commissari degli Esami di Maturità 2026?
Da ieri è aperta l’iscrizione alla prima edizione del corso di formazione dedicato ai commissari degli Esami di Maturità 2026. La partecipazione al corso è obbligatoria per i docenti incaricati di far parte delle commissioni. La procedura di iscrizione riguarda tutti coloro che sono stati designati come componenti delle commissioni d’esame. Il percorso formativo si svolgerà prima dell’inizio delle prove di maturità.
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