Maturità 2026 oltre 527mila studenti al via 14mila esterni e 513mila interni | i licei guidano con 273mila candidati 13.989 commissioni per 27.884 classi

Per la Maturità 2026 sono iscritti oltre 527.000 studenti, di cui circa 14.000 sono esterni e più di 513.000 interni. I licei rappresentano la maggior parte dei candidati, con circa 273.000 iscritti. Le prove si svolgeranno in 13.989 commissioni distribuite tra 27.884 classi. A partire da oggi, è possibile consultare le commissioni sul portale del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Conto alla rovescia per l’Esame di Stato. Da oggi è possibile consultare le commissioni della Maturità 2026 sul portale del Ministero dell’Istruzione e del Merito. L’annuncio arriva da una nota ufficiale di viale Trastevere, che rende operativo il motore di ricerca all’indirizzo dedicato. I numeri sono corposi: 527.607 gli studenti coinvolti, di cui 513.479 interni e 14.128 esterni. A comporre le commissioni sono 13.989 presidenti e commissari, distribuiti su 27.884 classi d’esame. Ogni commissione è formata da un presidente esterno, due membri esterni e due interni all’istituto. La distribuzione tra gli indirizzi. I licei fanno la parte del leone con 273. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Maturità 2026: le quattro materie del colloquio orale per Licei, Tecnici e Professionali

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