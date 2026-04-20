Maturità 2025 2026 | come viene calcolato il credito scolastico per candidati interni ed esterni

Per l’esame di maturità 20252026, il credito scolastico rappresenta una componente centrale nel calcolo del voto finale. Questo punteggio si basa sui risultati ottenuti dagli studenti durante gli ultimi tre anni della scuola secondaria di secondo grado. Il credito scolastico può arrivare fino a 40 punti e viene combinato con i punteggi delle prove d’esame, che possono raggiungere un massimo di 60 punti. La modalità di calcolo si applica sia ai candidati interni sia a quelli esterni.