Maturità 2025 2026 | come viene calcolato il credito scolastico per candidati interni ed esterni
Per l’esame di maturità 20252026, il credito scolastico rappresenta una componente centrale nel calcolo del voto finale. Questo punteggio si basa sui risultati ottenuti dagli studenti durante gli ultimi tre anni della scuola secondaria di secondo grado. Il credito scolastico può arrivare fino a 40 punti e viene combinato con i punteggi delle prove d’esame, che possono raggiungere un massimo di 60 punti. La modalità di calcolo si applica sia ai candidati interni sia a quelli esterni.
Nell’ambito dell’esame di maturità 20252026, un ruolo fondamentale è svolto dal credito scolastico, cioè il punteggio che gli studenti accumulano durante gli ultimi tre anni della secondaria di II grado e che costituisce il primo nucleo del voto finale (max 40 punti credito + max 60 punti prove). La recente modifica all'Esame non ha intaccato la modalità di determinazione del credito. L'articolo Maturità 20252026: come viene calcolato il credito scolastico per candidati interni ed esterni.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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