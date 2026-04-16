Maturità 2026 commissari esterni | quando escono i nomi e dove trovarli

A pochi mesi dagli esami di maturità 2026, gli studenti si preparano a affrontare le prove finali, che includono prove scritte e orali. Tra le preoccupazioni più frequenti, ci sono la composizione delle commissioni, con l’indicazione dei commissari esterni e interni. I nomi dei commissari esterni saranno resi noti prossimamente e sarà possibile consultarli sui canali ufficiali dedicati alle scuole.

Si avvicinano gli esami di maturità per gli studenti dell’ultimo anno di superiori. Oltre a scritti ed orali, a generare ansia ci pensa anche l’incognita dei commissari esterni ed interni. Anche per il 2026 si riconferma infatti il sistema a commissione mista, con due membri interni, cioè i professori che hanno seguito gli alunni sotto esame, due membri esterni, professori da altri istituti, e un presidente di commissione esterno, che supervisiona il corretto svolgimento delle pratiche d’esame. Ecco come, dove e quando trovare i nomi dei professori. Quando e dove escono i nomi dei commissari esterni. Il 13 aprile è scaduto il termine, stabilito dal ministero dell’Istruzione, per la presentazione delle domande per svolgere gli incarichi di presidente e commissario esterno.🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Maturità 2026, commissari esterni: quando escono i nomi e dove trovarli Notizie correlate Quando escono le materie della Maturità 2026 (e dove trovarle). Guida pratica alle novitàRoma, 27 gennaio 2026 – Manca sempre meno alla Maturità 2026, l’esame conclusivo delle scuole superiori che ufficialmente resta l’Esame di Stato, ma... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Maturità 2026, domanda commissari esterni e Presidenti entro oggi 13 aprile: chi deve compilarla, chi può non farlo. I compensi [LO SPECIALE]; Formazione delle commissioni dell'esame di Maturità 2026; Commissari esterni Maturità 2026, tutti i docenti sono obbligati a presentare domanda?; Maturità 2026: come inviare la MAD per sostituire commissari esterni o presidenti di commissione. Domanda Commissari esterni Maturità 2026: inoltro entro il 13 aprile. RISPOSTE AI QUESITIMaturità 2026, ultimi giorni per la presentazione della domanda di partecipazione agli Esami. Tanti docenti sono obbligati, ... orizzontescuola.it Maturità 2026, domanda commissari esterni e Presidenti entro il 13 aprile: chi deve compilarla, chi può non farlo. I compensi [LO SPECIALE]La Maturità 2026 si compone di un pezzo importante: la domanda di docenti e Dirigenti Scolastici per la formazione delle commissioni. Da inoltrare su Istanze online entro il 13 aprile, per tanti è obb ... orizzontescuola.it Maturità 2026, Domande Chiuse: Cosa Succede Se il Docente Nominato Non Può Partecipare Link al primo commento facebook