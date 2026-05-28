Quando escono i nomi dei commissari esterni alla Maturità 2026 e dove si vedono le liste

Da fanpage.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I nomi dei commissari esterni per la Maturità 2026 potrebbero essere pubblicati entro la fine della prima settimana di giugno. Le liste saranno disponibili online e saranno pubblicate prima dell’inizio degli esami, che si svolgeranno a partire dal 18 giugno. La pubblicazione avverrà in anticipo rispetto alla data delle prove e riguarda i docenti incaricati di vigilare e valutare gli studenti durante le prove.

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Potrebbero essere pubblicati entro la fine della prima settimana di giugno i nomi dei commissari esterni della Maturità 2026, mentre cresce l’attesa degli studenti che il 18 giugno saranno alle prese con la prima prova. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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