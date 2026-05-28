Quando escono i nomi dei commissari esterni alla Maturità 2026 e dove si vedono le liste

Notizia in breve

I nomi dei commissari esterni per la Maturità 2026 potrebbero essere pubblicati entro la fine della prima settimana di giugno. Le liste saranno disponibili online e saranno pubblicate prima dell’inizio degli esami, che si svolgeranno a partire dal 18 giugno. La pubblicazione avverrà in anticipo rispetto alla data delle prove e riguarda i docenti incaricati di vigilare e valutare gli studenti durante le prove.