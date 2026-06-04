Maturità 2026 la notizia ufficiale dal ministero dell’Istruzione

Il ministero dell’Istruzione ha annunciato ufficialmente che la Maturità 2026 si svolgerà secondo le modalità stabilite. L’esame, previsto a giugno, coinvolge gli studenti delle scuole superiori italiane che si preparano alle prove scritte e orali. Nessuna modifica alle date o alle modalità di svolgimento è stata comunicata. L’esame rimane uno degli appuntamenti principali per gli studenti, rappresentando un momento di verifica delle competenze acquisite durante gli anni di scuola superiore.

L’avvicinarsi dell’ esame di Maturità rappresenta ogni anno uno dei momenti più importanti per centinaia di migliaia di studenti italiani. Dopo un lungo percorso scolastico, ragazze e ragazzi si preparano ad affrontare una prova che non è soltanto una verifica delle competenze acquisite, ma anche un vero e proprio passaggio simbolico verso il futuro. Tra ripassi dell’ultimo minuto, simulazioni e inevitabili momenti di tensione, l’attesa cresce giorno dopo giorno. La Maturità continua a essere un appuntamento capace di catalizzare l’attenzione non solo degli studenti, ma anche delle famiglie e degli insegnanti. Ogni anno si moltiplicano i pronostici sulle tracce della prima prova, le discussioni sui possibili argomenti e le curiosità legate alle commissioni d’esame. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Maturità 2026, pubblicati i nomi dei presidenti di commissione: ecco come consultare gli elenchi

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