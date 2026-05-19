Sciopero scuola 18 maggio 2026 adesione ferma all’1,15% I dati del Ministero dell’Istruzione
Lo sciopero nazionale della scuola previsto per lunedì 18 maggio 2026 ha avuto un livello di adesione molto basso. Secondo i dati ufficiali del Ministero dell’Istruzione, solo l’1,15% del personale scolastico ha scelto di partecipare al fermo. La percentuale si riferisce alle giornate di servizio garantite e alle assenze complessive del personale. La coincidenza con altri impegni o motivazioni non ufficialmente dichiarate sembra aver influito sulla scarsa partecipazione.
Lo sciopero nazionale della scuola, proclamato per la giornata di lunedì 18 maggio, ha registrato una partecipazione contenuta. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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