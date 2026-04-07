Domande commissari Maturità 2026 | a cosa fare attenzione QUESTION TIME con Cavallini Anief LIVE Mercoledì 8 aprile alle 14 | 30
Il 13 aprile rappresenta la scadenza per presentare le domande destinate a diventare commissari o presidenti di commissione per gli esami di maturità del 2026. In vista di questa data, si sta svolgendo un evento in diretta mercoledì 8 aprile alle 14:30, durante il quale si discuteranno le domande più frequenti e gli aspetti da tenere sotto controllo nel processo di selezione. L'iniziativa coinvolge un rappresentante di un'organizzazione sindacale.
C'è tempo fino al 13 aprile per presentare le domande per diventare commissari o presidenti di commissione in vista degli esami di maturità 2026. Le domande possono essere presentate online tramite il sistema POLIS. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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