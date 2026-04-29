Elenchi regionali per il ruolo docenti ecco il decreto quali novità sono previste? QUESTION TIME con Cozzetto Anief LIVE Mercoledì 29 aprile alle 17 | 00
Mercoledì 29 aprile alle 17:00 si terrà un question time con il rappresentante di un sindacato, in diretta. Nel frattempo, è stato pubblicato il decreto riguardante gli elenchi regionali per l'accesso al ruolo dei docenti. Il documento definisce le modalità e le procedure per l'aggiornamento e la gestione delle liste, segnando un passo importante per molti insegnanti che attendono questa novità da tempo.
Ecco il decreto attuativo per gli elenchi regionali per il ruolo. Praticamente è tutto pronto per l'avvio della procedura attesa da migliaia di docenti. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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Costituzione degli elenchi regionali di cui all’articolo 399, comma 3-ter, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per l’anno scolastico 2026/2027: decreto MIM n. 68 del 22 aprile 2026. x.com