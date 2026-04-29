Elenchi regionali per il ruolo docenti ecco il decreto quali novità sono previste? QUESTION TIME con Cozzetto Anief LIVE Mercoledì 29 aprile alle 17 | 00

Mercoledì 29 aprile alle 17:00 si terrà un question time con il rappresentante di un sindacato, in diretta. Nel frattempo, è stato pubblicato il decreto riguardante gli elenchi regionali per l'accesso al ruolo dei docenti. Il documento definisce le modalità e le procedure per l'aggiornamento e la gestione delle liste, segnando un passo importante per molti insegnanti che attendono questa novità da tempo.