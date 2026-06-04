Maturità 2026 commissione si insedierà martedì 16 giugno Domanda di messa a disposizione per sostituire i docenti assenti

La commissione per la maturità 2026 si insedierà martedì 16 giugno. Il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato l'OM n. 54 del 26 marzo 2026, che stabilisce le regole per l'intera procedura, dall'ammissione degli studenti alla pubblicazione dei risultati. È stata aperta anche una domanda di messa a disposizione per sostituire i docenti assenti durante le prove.

Maturità 2026: con l’OM n. 54 del 26 marzo 2026 il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha disciplinato lo svolgimento della procedura, dall’ammissione dei candidati alla pubblicazione degli esiti. Si tratta di una novità (fino al 2025 la commissione si riuniva il lunedì) determinata dallo spostamento al giovedì della prova di Italiano. Le nomine dei commissari sono state pubblicate. Ecco il motore di ricerca Pertanto sarà necessario ricorrere alla sostituzione. E’ possibile presentare domanda di messa a disposizione Essa consiste nella redazione di un elaborato con differenti tipologie testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Maturità 2026, commissione si insedierà martedì 16 giugno. Prova di Italiano giovedì 18La commissione per la maturità 2026 si insedierà martedì 16 giugno, mentre la prova di italiano è prevista per giovedì 18 giugno.

Maturità 2026, domanda di messa a disposizione a Bolzano non esonera dalla domanda come commissario esternoA breve sarà emanato il decreto che stabilirà le modalità di partecipazione agli esami di maturità come commissario esterno o presidente.

Temi più discussi: Maturità 2026, in arrivo i nomi dei commissari esterni: dove trovarli; Commissari esterni 2026, si accende il portale del MIM: ecco dove appariranno le liste con i nomi; Commissioni esterne Maturità 2026, quando usciranno i nomi?; Maturità 2026, modelli MAD per sostituire Presidenti e Commissari assenti [AGGIORNATO con Lucca].

Modulo di domanda CGL 2026 dubbio: Nome(i) delle lingue studiate e superate a livello di maturità reddit

Esame Maturità 2026, online le Commissioni. Ecco il motore di ricerca e gli elenchi per provinciaSul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito sono disponibili, da oggi, le commissioni dell’Esame di Maturità. L’apposito motore di ricerca con le commissioni è raggiungibile all’indirizzo: ... orizzontescuola.it

Maturità 2026, in arrivo i nomi dei commissari esterni: sul sito del MIM disponibili a breveSaranno a breve online i nomi dei commissari esterni della Maturità 2026, che inizierà giovedì 18 giugno. Tutte le informazioni sul motore di ricerca sul sito del MIM e dei siti degli Uffici ... fanpage.it