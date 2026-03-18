Maturità 2026 domanda di messa a disposizione a Bolzano non esonera dalla domanda come commissario esterno
A breve sarà emanato il decreto che stabilirà le modalità di partecipazione agli esami di maturità come commissario esterno o presidente. Nel frattempo, si informa che la presentazione della domanda di messa a disposizione a Bolzano non esonera dalla richiesta di incarico come commissario esterno. La normativa attuale prevede che entrambe le procedure siano separate e obbligatorie per poter essere coinvolti negli esami.
Atteso a breve il Decreto che disciplinerà la domanda per la partecipazione agli esami di Maturità come commissario esterno o Presidente. Per tanti la domanda è obbligatoria. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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