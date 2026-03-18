Maturità 2026 domanda di messa a disposizione a Bolzano non esonera dalla domanda come commissario esterno

A breve sarà emanato il decreto che stabilirà le modalità di partecipazione agli esami di maturità come commissario esterno o presidente. Nel frattempo, si informa che la presentazione della domanda di messa a disposizione a Bolzano non esonera dalla richiesta di incarico come commissario esterno. La normativa attuale prevede che entrambe le procedure siano separate e obbligatorie per poter essere coinvolti negli esami.