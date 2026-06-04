Mattinata insediamento del nuovo Consiglio Comunale

Da ilsipontino.net 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Venerdì 5 giugno 2026 alle 17:30 si terrà la prima seduta del nuovo Consiglio Comunale nella sala consiliare del Museo Nazionale Archeologico.

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MATTINATA – 1° SEDUTA DI INSEDIAMENTO DEL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE DEL 5 GIUGNO 2026 Si rende noto alla Cittadinanza che, venerdì 5 giugno 2026 alle ore 17:30, nella sala consiliare co il Museo Nazionale Archeologico “M. Sansone” di Mattinata, in via Tasso si terrà la seduta di insediamento del nuovo Consiglio Comunale. Nella stessa seduta,. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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