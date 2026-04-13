Entusiasmo e partecipazione a Caramanico Terme per l' insediamento del consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze

A Caramanico Terme si è svolta la cerimonia di insediamento del consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze, un evento che ha visto una forte partecipazione della comunità locale. La cerimonia ha segnato un momento istituzionale importante per il paese, con entusiasmo tra i giovani coinvolti e i presenti. L’evento ha riunito cittadini, amministratori e studenti in un clima di festa e coinvolgimento.

Momento istituzionale importante per la comunità di Caramanico Terme, dove si è tenuta la cerimonia ufficiale di insediamento del consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze con grande partecipazione ed entusiasmo. Il nuovo consiglio è composto dal indaco Simone Di Pietrantonio, dal.🔗 Leggi su Ilpescara.it Si è svolto il primo incontro del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazzePrimo incontro per il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze del Comune di Massarosa. Il consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazzeNei giorni scorsi, nella sede del Consiglio Comunale di Bagnolo in Piano, si è svolto l’insediamento del ‘Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle...