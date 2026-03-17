Il Tar ha stabilito che la competenza sulla decisione riguardante il nuovo insediamento turistico-ricettivo in variante al piano regolatore generale spetta al consiglio comunale e non alla giunta. La sentenza chiarisce che la deliberazione sulla questione deve essere presa dall’organo consiliare, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. La questione riguarda quindi la ripartizione di competenze tra le diverse cariche amministrative del Comune.

Non spettava alla giunta ma al consiglio comunale esprimersi sul nuovo insediamento turistico-ricettivo in variante al piano regolatore generale. Lo ha stabilito il Tribunale amministrativo regionale che, con sentenza pubblicata il 12 marzo, ha accolto il ricorso depositato il 29 aprile dell’anno scorso da Care e La Sergiunca. Le due società, ricevuto dal Comune il rigetto dell’istanza di autorizzazione, seguito dal parere non favorevole espresso dalla giunta, avevano impugnato l’atto, chiedendone l’annullamento. Facciamo un passo indietro. Nella primavera di tre anni fa le due società proprietarie dei terreni nei pressi della rotonda che... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Tar sull’insediamento turistico-ricettivo: "La decisione spetta al consiglio comunale"

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