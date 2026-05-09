Tamponamento tra 4 auto traffico in tilt sulla Pontina e mattinata di code
Quattro auto sono rimaste coinvolte in un tamponamento questa mattina sulla via Pontina, all'altezza di Pomezia. L'incidente ha causato lunghe code e rallentamenti nel traffico, in particolare sulla corsia in direzione di Roma. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e facilitare la circolazione. Nessuna informazione sulle condizioni delle persone coinvolte è stata comunicata.
(Adnkronos) – Un incidente tra quattro auto questa mattina ha mandato in tilt il traffico sulla via Pontina, all'altezza di Pomezia, in direzione Roma. Lo scontro tra i veicoli, dove non si sono registrati feriti, ha causato code con le auto incolonnate. Sui social diversi automobilisti hanno postato foto e video dell'incidente con le auto. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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