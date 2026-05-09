Tamponamento tra 4 auto traffico in tilt sulla Pontina e mattinata di code

Quattro auto sono rimaste coinvolte in un tamponamento questa mattina sulla via Pontina, all'altezza di Pomezia. L'incidente ha causato lunghe code e rallentamenti nel traffico, in particolare sulla corsia in direzione di Roma. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e facilitare la circolazione. Nessuna informazione sulle condizioni delle persone coinvolte è stata comunicata.

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