Lievi segni di miglioramento come stanno oggi i feriti della strage di via Emilia Centro

Alle ore 13 è stato pubblicato un nuovo bollettino medico che aggiorna le condizioni delle cinque persone rimaste ferite a Modena dopo l’incidente in via Emilia Centro. I feriti presentano lievi segni di miglioramento rispetto ai giorni precedenti. L’incidente si è verificato quando un’auto, condotta dall’indagato, ha investito i passanti prima di fermarsi. La polizia sta ancora indagando sulle cause dell’accaduto e sulle circostanze che hanno portato all’incidente.

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