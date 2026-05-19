Lievi segni di miglioramento come stanno oggi i feriti della strage di via Emilia Centro

Da modenatoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle ore 13 è stato pubblicato un nuovo bollettino medico che aggiorna le condizioni delle cinque persone rimaste ferite a Modena dopo l’incidente in via Emilia Centro. I feriti presentano lievi segni di miglioramento rispetto ai giorni precedenti. L’incidente si è verificato quando un’auto, condotta dall’indagato, ha investito i passanti prima di fermarsi. La polizia sta ancora indagando sulle cause dell’accaduto e sulle circostanze che hanno portato all’incidente.

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Oggi alle ore 13 è stato diramato un nuovo bollettino medico congiunto per aggiornare sulle condizioni delle cinque persone rimaste ferite a Modena dopo essere state investiti dall’auto con cui Salim El Koudri è piombato a tutta velocità sui passanti in via Emilia Centro. Le notizie sono. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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