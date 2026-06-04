Matteo Zanetti eletto presidente di Confindustria Bergamo

L’Assemblea di Confindustria Bergamo ha scelto Matteo Zanetti come nuovo presidente per il quadriennio 2026-2030. La riunione si è svolta giovedì 4 giugno, durante la quale sono stati approvati gli indirizzi del mandato, il programma di attività e le nomine dei Vicepresidenti con le relative deleghe per il biennio 20262028.

L’Assemblea Privata di Confindustria Bergamo ha eletto giovedì 4 giugno Matteo Zanetti Presidente per il quadriennio 2026-2030 e ha approvato gli indirizzi generali del mandato, il programma di attività e la nomina con relative deleghe dei Vicepresidenti per il biennio 20262028. Nel corso dell’assemblea è intervenuto Maurizio Molinari, giornalista e saggista, che ha offerto un contributo di approfondimento sui principali scenari di attualità e del complesso contesto geopolitico. La squadra di Presidenza, con le relative deleghe, è così composta: Lodovico Bussolati, INNOVAZIONE – Transizione digitale. Fabbrica. Intelligenza artificiale. Fondazione innovazione (Trasferimento tecnologico, laboratori, formazione). 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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