Confindustria Bergamo Matteo Zanetti presenta il programma e la squadra di presidenza
Il Consiglio Generale di Confindustria Bergamo ha approvato le linee guida del nuovo programma e ha confermato la squadra di presidenza, guidata dal presidente designato Matteo Zanetti. La riunione ha visto l’approvazione delle proposte presentate dal futuro presidente, che ora si prepara a guidare l’associazione nei prossimi anni. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo ai dettagli delle nomine o alle modalità di attuazione del piano.
LE NOMINE. Il Consiglio Generale ha approvato le linee guida del programma e la squadra del Presidente designato Matteo Zanetti. Nel corso della riunione di lunedì 11 maggio, Zanetti, candidato unico alla guida dell’associazione, ha illustrato la visione per il prossimo mandato: «Vogliamo continuare ad essere il riferimento delle imprese – ha sottolineato – affiancandole con servizi e strumenti sempre più mirati e portando il nostro contributo su temi chiave come innovazione, attrattività delle risorse umane, crescita e continuità aziendale, in un quadro profondamente mutato e caratterizzato da nuove criticità. Al tempo stesso saremo sempre più motore di sviluppo per il territorio, promuovendo il cambiamento e la capacità di fare sistema sugli obiettivi strategici».🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
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