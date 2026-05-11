Confindustria Bergamo Matteo Zanetti presenta il programma e la squadra di presidenza

Il Consiglio Generale di Confindustria Bergamo ha approvato le linee guida del nuovo programma e ha confermato la squadra di presidenza, guidata dal presidente designato Matteo Zanetti. La riunione ha visto l’approvazione delle proposte presentate dal futuro presidente, che ora si prepara a guidare l’associazione nei prossimi anni. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo ai dettagli delle nomine o alle modalità di attuazione del piano.

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LE NOMINE. Il Consiglio Generale ha approvato le linee guida del programma e la squadra del Presidente designato Matteo Zanetti. Nel corso della riunione di lunedì 11 maggio, Zanetti, candidato unico alla guida dell’associazione, ha illustrato la visione per il prossimo mandato: «Vogliamo continuare ad essere il riferimento delle imprese – ha sottolineato – affiancandole con servizi e strumenti sempre più mirati e portando il nostro contributo su temi chiave come innovazione, attrattività delle risorse umane, crescita e continuità aziendale, in un quadro profondamente mutato e caratterizzato da nuove criticità. Al tempo stesso saremo sempre più motore di sviluppo per il territorio, promuovendo il cambiamento e la capacità di fare sistema sugli obiettivi strategici».🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Confindustria Bergamo, Matteo Zanetti presenta il programma e la squadra di presidenza ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Confindustria Bergamo: il candidato unico designato alla presidenza è Matteo Zanetti Leggi anche: Confindustria Bergamo, Matteo Zanetti candidato unico alla presidenza