Confindustria Bergamo Matteo Zanetti candidato unico alla presidenza

Matteo Zanetti sarà l’unico candidato alla presidenza di Confindustria Bergamo per il quadriennio 2026-2030. La scelta è stata comunicata ufficialmente dall’associazione, che ha confermato la sua candidatura senza altre opposizioni. L’elezione si svolgerà nelle prossime settimane, secondo le procedure previste dallo statuto. Confindustria Bergamo ha quindi un candidato unico in vista delle prossime consultazioni.

ELEZIONI. Matteo Zanetti è il candidato unico designato alla presidenza di Confindustria Bergamo per il quadriennio 2026-2030. La decisione è stata presa dal Consiglio Generale dell’associazione, riunito con l’87% degli aventi diritto, che ha indicato il suo nome con il 97% delle preferenze. Il passaggio formale successivo è previsto per l’11 maggio, quando il presidente designato presenterà al Consiglio Generale il proprio programma e la squadra dei vicepresidenti. L’elezione definitiva avverrà invece durante l’Assemblea di giugno, che segnerà anche la conclusione del mandato dell’attuale presidente Giovanna Ricuperati. Tra i temi citati...🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Confindustria Bergamo, Matteo Zanetti candidato unico alla presidenza Leggi anche: Confindustria Bergamo: il candidato unico designato alla presidenza è Matteo Zanetti Nuovo presidente di Confindustria Bergamo, si entra nel vivo: Zanetti in vantaggio, Viscardi per la svolta tecnologica e 3 “outsider”Ciò che appare certo è che, dopo la parentesi dei Servizi con il mandato di Giovanna Ricuperati, il prossimo presidente di Confindustria Bergamo...