Matteo Zanetti è stato ufficialmente eletto presidente di Confindustria Bergamo

Da ecodibergamo.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Matteo Zanetti è stato eletto presidente di Confindustria Bergamo durante l’assemblea. Sono stati approvati gli indirizzi generali, il programma e la nomina dei vicepresidenti con le relative deleghe.

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L’ASSEMBLEA. Approvati indirizzi generali, programma, nomina con relative deleghe dei vicepresidenti. La squadra di presidenza, con le relative deleghe, è così composta: Lodovico Bussolati (Innovazione), Massimiliano Cacciavillani (Sviluppo Imprese), Simone Maffeis, (Sindacale e sicurezza sul lavoro), Silvana Pezzoli (Education), Bernardo Sestini (Competitività), Matteo Assolari (componente di diritto in qualità di Presidente della piccola industria - Sviluppo associativo), Valentina Pedretti (componente di diritto in qualità di presidente dei giovani imprenditori - Nuove generazioni). Faranno capo direttamente al presidente le deleghe strategie di territorio, infrastrutture, ufficio studi, comunicazione, credito e finanza, Ivs e ferie. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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