Atletica torna Sioli | debutto stagionale a Cogliate verso il Golden Gala

Dopo un infortunio che lo ha tenuto lontano dalle competizioni, il campione europeo U23 dell’alto riprende la sua attività agonistica e partecipa alla prima gara stagionale a Cogliate. L’atleta torna in pista nel fine settimana, in una manifestazione che coinvolge diverse località tra Lombardia e Imperia, e si prepara per il Golden Gala. La competizione segna il ritorno ufficiale di Sioli dopo il periodo di assenza.

Il campione europeo U23 dell’alto rientra dopo lo stop per infortunio. Nel weekend gare e protagonisti tra Lombardia, Imperia e i risultati del 1° maggio Torna in pedana Matteo Sioli. Il campione europeo under 23 dell’alto sarà protagonista domenica nel meeting inaugurale della nuova pista di Cogliate, in provincia di Monza e Brianza. Per il ventenne milanese si tratta dell’esordio stagionale dopo aver rinunciato alla stagione indoor a causa di un problema al piede. Un rientro atteso per uno degli atleti più promettenti del panorama italiano, reduce da una stagione importante con la finale mondiale di Tokyo chiusa all’ottavo posto e il bronzo europeo indoor.🔗 Leggi su Sportface.it

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