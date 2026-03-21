Oleh Doroshchuk ha conquistato la vittoria nel salto in alto durante la seconda giornata dei Mondiali Indoor di atletica a Torun, in Polonia. Tamberi, Sioli e Sottile sono presenti tra gli atleti in attesa di una possibile occasione. La competizione si è svolta nel mattino, attirando l’attenzione degli appassionati.

Oleh Doroshchuk ha vinto la finale di salto in lungo che ha animato la mattinata della seconda giornata ai Mondiali Indoor di atletica, in corso di svolgimento a Torun (Polonia). L’ucraino era tra i favoriti della vigilia e si è imposto con un percorso netto fino a 2.30 metri, poi ha commesso tre errori a 2.33 nel duello conclusivo con il messicano Erick Portillo, il quale si è dovuto accontentare della medaglia d’argento per avere valicato 2.30 alla terza prova. Bronzo condiviso per il giamaicano Raymond Richards e il sudcoreano Sanghyeok Woo (2.26 per entrambi alla prima prova), in una gara rivelatasi molto modesta dal punto di vista tecnico e priva di particolari spunti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Doroshchuk vince un modesto salto in alto ai Mondiali Indoor. Tamberi, Sioli e Sottile scalpitano alla finestra

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