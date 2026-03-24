Matteo Renzi stasera a diMartedì

Stasera, martedì 24 marzo, il conduttore Giovanni Floris riprenderà il suo programma di attualità trasmesso su La7. In questa puntata di diMartedì, il conduttore presenterà nuovi approfondimenti e interviste su temi di attualità nazionale e internazionale. La trasmissione va in onda in prima serata, offrendo un approfondimento sulle notizie più recenti del giorno.

Giovanni Floris torna questa sera, martedì 24 marzo, con un nuovo appuntamento di diMartedì, il talk show d’attualità della prima serata su La7. Anticipazioni e ospiti del 24 marzo 2026. Al centro della puntata, il risultato del referendum sulla giustizia, con un’analisi sulle conseguenze del voto sul Governo, sulla maggioranza e sulle opposizioni. A seguire, i nodi da sciogliere per la premier: dal caso Delmastro, in politica interna, al ruolo internazionale dell’Italia nelle numerose situazioni di crisi, dall’Ucraina all’Iran, fino al rapporto con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Attenzione, naturalmente, anche alla situazione economica: il caro carburanti, l’energia, l’inflazione. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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