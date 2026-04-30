Questa sera, giovedì 30 aprile, torna su La7 il talk di approfondimento condotto da Corrado Formigli. Il programma, noto come Piazzapulita, prevede l’ospitata di Matteo Renzi, che sarà presente durante l’episodio. La trasmissione si concentra su temi di attualità e politica, offrendo approfondimenti e interviste in diretta. La puntata sarà trasmessa in prima serata e sarà disponibile anche in streaming.

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© Davidemaggio.it - Matteo Renzi ospite a Piazzapulita

Matteo Renzi ospite a PiazzaPulita | 20/11/2025

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