Matteo Reale è stato confermato alla guida di CNA Formazione ECIPA Lombardia per un nuovo triennio. L’organizzazione si occupa di formazione, lavoro e competitività delle imprese, e la sua presidenza è stata rinnovata senza modifiche. La decisione è stata comunicata ufficialmente, mantenendo Reale come presidente dell’ente. La conferma avviene dopo il termine del precedente mandato, con l’obiettivo di continuare le attività in ambito formativo e imprenditoriale nella regione.

Formazione, lavoro e competitività delle imprese: CNA Formazione ECIPA Lombardia apre un nuovo triennio confermando Matteo Reale alla presidenza dell’ente. Oltre 15.000 ore di formazione ogni anno e più di 4.000 persone coinvolte fanno dell’organizzazione uno dei principali punti di riferimento per lo sviluppo delle competenze in Lombardia. Mercati che cambiano, nuove tecnologie, transizione digitale e crescente richiesta di competenze specialistiche stanno trasformando profondamente il mondo delle piccole e medie imprese. In questo scenario, la formazione assume un ruolo sempre più strategico. Non soltanto come strumento di aggiornamento professionale, ma come leva capace di accompagnare imprese e lavoratori nelle trasformazioni che stanno ridefinendo il mercato del lavoro. 🔗 Leggi su Newsagent.it

© Newsagent.it - Matteo Reale rieletto Presidente di CNA Formazione ECIPA Lombardia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Nicola Sichetti rieletto presidente di Cia AbruzzoDurante la nona assemblea della Cia Abruzzo, Nicola Sichetti è stato confermato come presidente dell’associazione di categoria.

Consorzio Vini di Romagna. Monti rieletto presidenteL’assemblea dei soci del Consorzio Vini di Romagna ha votato per il rinnovo del consiglio d’amministrazione.

Argomenti più discussi: Venezia: vince Simone Venturini. I risultati di tutti i comuni al voto; Elezioni a Prato, ecco chi vince. Segui lo scrutinio dei voti in tempo reale; Risultati elezioni comunali 2026: a Mondolfo plebiscito per Alice Andreoni. I verdetti di Cartoceto, Sant’Angelo in Vado, Piandimeleto e Isola del Piano.