Durante la nona assemblea della Cia Abruzzo, Nicola Sichetti è stato confermato come presidente dell’associazione di categoria. L’assemblea si è concentrata sui problemi attuali e le prospettive future dell’agricoltura nella regione. La votazione ha portato alla sua rielezione, con la discussione che ha toccato anche temi legati alle sfide del settore.

Nicola Sichetti è stato rieletto presidente della Cia Abruzzo nel corso della nona assemblea dell'associazione di categoria che ha avuto un focus su crisi e futuro dell’agricoltura. Un appuntamento centrale per il mondo agricolo regionale che ha visto una partecipazione ampia e qualificata di delegati, istituzioni e rappresentanti del settore. Nel corso dell’assemblea, Nicola Sichetti è stato rieletto presidente per il prossimo mandato, a conferma del lavoro svolto e della fiducia dell’organizzazione nei suoi confronti. L’assemblea ha rappresentato un momento di confronto concreto sulle principali sfide che interessano l’agricoltura abruzzese, in un contesto segnato da profondi cambiamenti economici, climatici e geopolitici. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - Nicola Sichetti rieletto presidente di Cia Abruzzo

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