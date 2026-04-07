consorzio vini di romagna monti rieletto presidente

L’assemblea dei soci del Consorzio Vini di Romagna ha votato per il rinnovo del consiglio d’amministrazione. Nella prima riunione, i membri hanno deciso di confermare alla guida dell’ente il presidente Roberto Monti, che resterà in carica per i prossimi tre anni. La nomina è stata ufficializzata durante l’incontro dei soci, senza ulteriori cambiamenti nel consiglio.

L’assemblea dei soci del Consorzio Vini di Romagna ha eletto il nuovo consiglio d’amministrazione, che nella sua prima riunione ha confermato il presidente Roberto Monti alla guida dell’ente per il prossimo triennio. La rielezione premia l’operato svolto in qualità di presidente uscente, segnando un percorso di continuità e fiducia per la tutela e la promozione delle denominazioni del territorio. Il profilo del forlivese Roberto Monti si è consolidato attraverso un lungo percorso tecnico e istituzionale, in particolare come direttore generale della Cantina Forlì-Predappio per vent’anni, dal 2003 al 2022. Già membro del cda del Consorzio Vini di Romagna, nel triennio precedente alla sua prima nomina nel marzo 2023, Monti ha maturato una conoscenza diretta delle dinamiche consortili e delle attuali sfide del comparto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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