Matteo Dagasso debutta in nazionale

Da sondriotoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Matteo Dagasso debutta in nazionale. La convocazione arriva da Silvio Baldini, suo ex allenatore al Pescara. Il centrocampista, originario di Sondrio, ha conquistato questa stagione la promozione in Serie A con il Venezia. La chiamata rappresenta un passo importante nella sua carriera, dopo aver ottenuto il suo primo debutto con la maglia azzurra. La partita si è giocata ieri, segnando il suo ingresso ufficiale nel team nazionale.

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Già la convocazione da parte di Silvio Baldini, suo ex allenatore al Pescara, era un sogno, una sorta di anticipazione di quello che potrebbe essere in futuro; Matteo Dagasso, centrocampista di origini sondaline che ha conquistato in questa stagione la promozione in serie A con il Venezia, però. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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