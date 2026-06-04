Matteo Dagasso debutta in nazionale
Matteo Dagasso debutta in nazionale. La convocazione arriva da Silvio Baldini, suo ex allenatore al Pescara. Il centrocampista, originario di Sondrio, ha conquistato questa stagione la promozione in Serie A con il Venezia. La chiamata rappresenta un passo importante nella sua carriera, dopo aver ottenuto il suo primo debutto con la maglia azzurra. La partita si è giocata ieri, segnando il suo ingresso ufficiale nel team nazionale.
Già la convocazione da parte di Silvio Baldini, suo ex allenatore al Pescara, era un sogno, una sorta di anticipazione di quello che potrebbe essere in futuro; Matteo Dagasso, centrocampista di origini sondaline che ha conquistato in questa stagione la promozione in serie A con il Venezia, però. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
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