Il pescarese Matteo Dagasso convocato in Nazionale Maggiore

Matteo Dagasso, nato a Pescara, è stato convocato nella Nazionale Maggiore. In 11 mesi, ha passato dalla Serie C alla selezione principale, dopo aver vinto la promozione in Serie A con il Venezia. La sua carriera ha visto un rapido avanzamento, passando attraverso vari livelli del calcio professionistico. La convocazione rappresenta un passo importante nel percorso del giocatore, che ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori.

In soli 11 mesi dalla Serie C alla Nazionale Maggiore, passando per la conquista della Serie A con il Venezia. La favola del pescarese Matteo Dagasso si è appena arricchita di un nuovo, strepitoso capitolo con la convocazione da parte del ct ad interim Silvio Baldini, suo mentore, in Nazionale a. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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