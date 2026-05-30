Matteo Berrettini guadagna oltre 30 posizioni nel ranking ATP! E se avanzasse ancora al Roland Garros…

Matteo Berrettini ha raggiunto la seconda settimana al Roland Garros 2026, avanzando di oltre 30 posizioni nel ranking ATP. È il suo miglior risultato in questo torneo, che rappresenta una tappa importante nella stagione. La sua vittoria contro un avversario di alta classifica gli ha permesso di passare il turno. Ora si prepara per i prossimi incontri, con l’obiettivo di continuare la corsa nel torneo.

Matteo Berrettini ha raggiunto la seconda settimana al Roland Garros 2026. Un risultato difficile se non quasi impossibile da prevedere alla vigilia, considerando gli scarsi risultati ottenuti dall’azzurro nella prima parte della stagione sulla terra battuta, ma legittimato sul campo partita dopo partita a suon di ottime prestazioni fino alla maratona odierna contro Francisco Comesaña. Il trentenne romano ha avuto la meglio dopo oltre cinque ore di battaglia sull’argentino al super tiebreak del quinto set, accedendo agli ottavi di finale ed eguagliando dunque il piazzamento ottenuto nella sua ultima apparizione all’Open di Francia (datata 2021). 🔗 Leggi su Oasport.it

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