Matteo Arnaldi scala 20 posizioni nel ranking ATP! E con un’altra vittoria farebbe un balzo enorme…
Matteo Arnaldi ha guadagnato 20 posizioni nel ranking ATP dopo aver raggiunto la seconda settimana di Roland Garros, un risultato ottenuto con una vittoria contro un avversario belga in un match durato quasi cinque ore. Se dovesse vincere un’altra partita, il suo posizionamento salirebbe ulteriormente. È la seconda volta che il tennista ligure raggiunge questa fase dello Slam di Parigi.
Matteo Arnaldi prosegue nella sua avventura al Roland Garros. Come era accaduto due anni fa, il ligure è riuscito a spingersi alla seconda settimana dello Slam di Parigi, grazie al successo in un match che ha sfiorato le 5 ore di gioco contro il belga Raphael Collignon. Una grande dimostrazione di qualità e carattere per Arnaldi, che quindi potrà continuare a sognare. Ci sono, chiaramente, delle conseguenze in classifica mondiale. Grazie al raggiungimento degli ottavi nel Major francese, Matteo ha guadagnato ben 20 posizioni rispetto all’aggiornamento del 25 maggio, ovvero portandosi alla posizione n.84. Una crescita rilevante e se l’azzurro dovesse imporsi ancora i traguardi potrebbero essere ancor più ambiziosi. 🔗 Leggi su Oasport.it
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