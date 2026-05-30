Matteo Arnaldi ha guadagnato 20 posizioni nel ranking ATP dopo aver raggiunto la seconda settimana di Roland Garros, un risultato ottenuto con una vittoria contro un avversario belga in un match durato quasi cinque ore. Se dovesse vincere un’altra partita, il suo posizionamento salirebbe ulteriormente. È la seconda volta che il tennista ligure raggiunge questa fase dello Slam di Parigi.

Matteo Arnaldi prosegue nella sua avventura al Roland Garros. Come era accaduto due anni fa, il ligure è riuscito a spingersi alla seconda settimana dello Slam di Parigi, grazie al successo in un match che ha sfiorato le 5 ore di gioco contro il belga Raphael Collignon. Una grande dimostrazione di qualità e carattere per Arnaldi, che quindi potrà continuare a sognare. Ci sono, chiaramente, delle conseguenze in classifica mondiale. Grazie al raggiungimento degli ottavi nel Major francese, Matteo ha guadagnato ben 20 posizioni rispetto all’aggiornamento del 25 maggio, ovvero portandosi alla posizione n.84. Una crescita rilevante e se l’azzurro dovesse imporsi ancora i traguardi potrebbero essere ancor più ambiziosi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Matteo Arnaldi scala 20 posizioni nel ranking ATP! E con un’altra vittoria farebbe un balzo enorme…

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Matteo Berrettini inizia la scalata nel ranking ATP! Di nuovo in top100. E con un’altra vittoria il vero balzo…Matteo Berrettini ha ripreso a salire nel ranking ATP, tornando nella top 100 dopo un periodo di assenza.

Leggi anche: Quante posizioni guadagna Matteo Berrettini nel ranking ATP? Balzo di quasi 20 posti! E se vince ancora…

Temi più discussi: Matteo Arnaldi scala il ranking ATP: serve un altro sforzo a Parigi per tornare in top100; Matteo Arnaldi in crescita: Tornato a vincere negli Slam e il piede migliora. Tsitsipas? Partita combattuta…; Chi affronterà Matteo Arnaldi al prossimo turno? Un nobile decaduto già sfidato al Roland Garros; Matteo Arnaldi torna in top100! Le posizioni guadagnate e la corsa parallela con Berrettini.

Matteo Arnaldi scala 20 posizioni nel ranking ATP! E con un’altra vittoria farebbe un balzo enorme…Matteo Arnaldi prosegue nella sua avventura al Roland Garros. Come era accaduto due anni fa, il ligure è riuscito a spingersi alla seconda settimana dello ... oasport.it

Matteo Arnaldi elimina un nobile decaduto e il tabellone sorride: i prossimi avversari al Roland GarrosMatteo Arnaldi ha sconfitto Stefanos Tsitsipas al Roland Garros per 7-6(2), 5-7, 6-3, 6-2 e può così proseguire la propria avventura nel secondo Slam ... oasport.it