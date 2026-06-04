mattarella prende atto delle conclusioni della procura nessun motivo per rivalutare la g

Il presidente della Repubblica ha dichiarato di prendere atto delle conclusioni della Procura Generale presso la Corte d'Appello di Milano, senza ritenere necessario rivalutare ulteriormente la questione. La Procura ha concluso le indagini e trasmesso le risultanze alle autorità competenti. Il capo dello Stato ha confermato di non vedere motivi per modificare la posizione espressa. La decisione si basa sulle risultanze ufficiali fornite dall'Autorità Giudiziaria.

AGI - "L'Autorità Giudiziaria competente - la Procura Generale presso la Corte d'Appello di Milano - ha condotto gli accertamenti, richiesti dalla Presidenza della Repubblica e sollecitati dal Ministero della Giustizia, sulla asserita infondatezza delle condizioni che hanno portato alla concessione della grazia alla signora Minetti. La Procura Generale, su presunti fatti raffigurati in notizie di stampa, ha disposto accurate verifiche in ogni direzione necessaria, per il tramite degli organismi di polizia italiani e dell'Interpol, giungendo alla conclusione che essi non corrispondono al vero. Il Presidente della Repubblica, che aveva chiesto... 🔗 Leggi su Agi.it

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Caso Minetti, Mattarella prende atto delle conclusioni della Procura e conferma la grazia

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Il #Quirinale esclude una rivalutazione della grazia a Nicole #Minetti e nega ogni inconsueta segretezza. Mattarella prende atto delle nuove indagini della #Procura generale di #Milano: in quattro anni concesse 42 grazie, pubblicizzate solo 12 x.com

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