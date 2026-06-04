Il Quirinale ha annunciato che il presidente della Repubblica ha preso atto delle conclusioni della Procura riguardo alla grazia concessa a Nicole Minetti. Dopo aver esaminato gli accertamenti richiesti, il capo dello Stato ha confermato che non ci sono motivi per rivalutare la decisione di concedere la grazia. La comunicazione è stata resa pubblica in seguito agli approfondimenti sollecitati da alcuni articoli di stampa.

La grazia a Nicole Minetti resta. “Non ci sono motivi per rivalutarla”. È questa la presa d’atto di Sergio Mattarella dopo gli accertamenti sollecitati dallo stesso Quirinale in seguito agli articoli del Fatto Quotidiano. La decisione del presidente della Repubblica era scontata alla luce di quanto prodotto dalla Procura Generale di Milano, che mercoledì aveva chiuso le porte concludendo al termine della nuova istruttoria – basatasi anche sulle indagini difensive della stessa ex consigliera regionale lombarda e del suo compagno Giuseppe Cipriani, ma non sulla testimonianza di una massaggiatrice che aveva parlato con Il Fatto – che il quadro era rimasto invariato rispetto al primo parere: nessun festino con escort e droga nel ranch uruguaiano della coppia, ma solo incontri conviviali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Caso Minetti, il comunicato del Quirinale: “Mattarella ha preso atto delle conclusioni della Procura. Nessun motivo per rivalutare la grazia”

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Dubbi sulla grazia a Minetti, il Quirinale scrive a Nordio: Chiarisca su possibili falsi

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