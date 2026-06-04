L’autopsia ha confermato che Matt Brown si è tolto la vita nel fiume Okanogan. Il corpo dell’uomo è stato ritrovato da un soccorritore locale, che ha segnalato il ritrovamento alle autorità. Le analisi tossicologiche hanno evidenziato la presenza di sostanze che potrebbero aver influenzato la decisione finale, ma i dettagli precisi non sono stati divulgati.

Quali sostanze hanno influenzato la decisione finale di Matt Brown?. Chi ha ritrovato il corpo del protagonista di Alaskan Bush People?. Come hanno reagito i fratelli Bear e Noah alla tragedia?. Quali problemi di salute mentale hanno segnato la vita di Matt?.? In Breve Decesso avvenuto il 30 maggio nel fiume Okanogan nello stato di Washington. L'autopsia identifica l'uso di metanfetamina come fattore determinante per la morte. I fratelli Bear e Noah Brown hanno partecipato alle ricerche del corpo. La madre Ami Brown e i fratelli Joshua, Gabe, SnowBird e Rain piangono Matt. Le cause della morte di Matt Brown: l’autopsia conferma il suicidio nell’Okanogan River. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Matt Brown: l’autopsia conferma il suicidio nel fiume Okanogan

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