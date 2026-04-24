A Catanzaro, un’autopsia ha confermato che una donna di 46 anni si è gettata dal balcone con i figli nella loro abitazione in Via Zanotti Bianco. La ricostruzione della dinamica del tragico episodio si basa sui risultati dell’esame medico-legale condotto sulle salme. La Procura ha avviato le indagini per chiarire le circostanze del fatto.

L'autopsia condotta sulle salme della tragedia di Catanzaro conferma la dinamica: la 46enne Anna Democrito si è lanciata assieme ai figli dal balcone della loro casa in Via Zanotti Bianco. Una caduta simultanea, con i traumi riscontrati sui corpi in linea con la dinamica del fatto. Esclusa, quindi, la versione secondo cui la donna avrebbe lanciato nel vuoto i bambini prima di uccidersi. Le operazioni peritali, svolte dall'équipe di Medicina legale dell'Università di Catanzaro e guidate dalla professoressa Isabella Aquila, sono cominciate ieri pomeriggio alle 17 e sono durate diverse ore. Alle 11.30 sarà allestita la camera ardente nella Casa Funeraria Elysium; domani, invece, alle 17 saranno celebrati i funerali nella Basilica dell'Immacolata, a Catanzaro, quando in città sarà lutto cittadino.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Catanzaro, l'autopsia conferma la dinamica della tragedia

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