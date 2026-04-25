Un caso di femminicidio-suicidio è avvenuto a Castel Maggiore, dove, secondo l’autopsia, Adriana Mazzanti è stata strangolata dal marito, Mauro Zaccarini, che successivamente si è tolto la vita. La procura ha disposto le verifiche necessarie per chiarire i dettagli dell’accaduto. Le forze dell'ordine stanno indagando sulla dinamica e sui motivi che hanno portato a questa tragedia. La comunità locale si trova a fare i conti con questa vicenda.

Sono arrivati sabato 25 aprile, agli organi di stampa, i risultati dell’autopsia condotta sui corpi di Adriana Mazzanti (63 anni) e del marito Mauro Zaccarini (73). L’esame è stato eseguito dal medico legale Matteo Tudini su incarico del pm Federica Messina per far luce sul femminicidio-suicidio consumatosi a Torre Verde, frazione di Castel Maggiore, in provincia di Bologna. Secondo i risultati la donna è stata strangolata dall’uomo, che successivamente si è tolto la vita impiccandosi a una trave dell’abitazione in cui la coppia viveva. Adriana Mazzanti è stata strangolata, secondo l'autopsia Il femminicidio-suicidio a Castel Maggiore...🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Femminicidio-suicidio a Castel Maggiore, secondo l'autopsia Adriana Mazzanti è stata strangolata dal marito

Notizie correlate

Omicidio suicidio Castel Maggiore oggi: morti Adriana Mazzanti e Mauro Zaccarini, ipotesi femminicidioCosa è successo a Castel Maggiore oggi Tragedia a Castel Maggiore, nel Bolognese, dove una coppia è stata trovata senza vita nella propria abitazione...

Leggi anche: Adriana Mazzanti è morta strangolata dal marito

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Femminicidio-suicidio, i vicini di casa: Un epilogo inimmaginabile | VIDEO; Femminicidio e suicidio a Castel Maggiore, i vicini di Mauro Zaccarini e Adriana Mazzanti: Lui ci aveva confidato di voler farla finita, ma mai avremmo pensato potesse farle del male; Castel Maggiore, uccide la moglie e si impicca. Cantavano insieme nelle sagre della zona; Femminicidio - suicidio a Castel Maggiore, Adriana Mazzanti uccisa da Mauro Zaccarini: si stavano separando.

Femminicidio-suicidio a Castel Maggiore, secondo l'autopsia Adriana Mazzanti è stata strangolata dal maritoI risultati dell'autopsia dopo il femminicidio-suicidio di Castel Maggiore: Adriana Mazzanti è stata strangolata dal marito che poi si è ucciso ... virgilio.it

Castel Maggiore, uccide la moglie poi si impicca: i corpi trovati dal figlio. Si stavano separandoL’uomo, che ha lasciato un biglietto, si è tolto la vita qualche ora dopo il femminicidio. Entrambi pensionati, si erano esibiti come musicisti alle feste di ... bologna.repubblica.it

Castel Maggiore (Bo). Confermata l'ipotesi iniziale degli investigatori. La donna è stata uccisa dal marito che poi si è tolto la vita - facebook.com facebook