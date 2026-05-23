Quelli che per sposarsi fanno i debiti | sempre più coppie accendono un prestito per pagare le nozze
Sempre più coppie scelgono di finanziare le proprie nozze attraverso prestiti, accumulando debiti per coprire i costi delle cerimonie. Questa tendenza si osserva in diverse città, con un incremento nel numero di persone che ricorrono a finanziamenti per pagare il matrimonio. I dati indicano che una percentuale crescente di coppie opta per questa soluzione, anche se non sono stati forniti dettagli specifici sui valori o sui numeri assoluti.
Milano – Nozze col debito. Aumentano le coppie che arrivano all’altare o davanti al sindaco grazie a un finanziamento. Nell’ultimo anno si contano 400 milioni stanziati a livello nazionale per i matrimoni. Prestiti da restituire in 5 anni (60 rate) per un valore medio di 8.800 euro (fonte Facile.it-Prestit.it). In Lombardia l’importo sale a a 9.545 euro. Como con 11.329 euro è la provincia con il valore più alto: precede Sondrio con 10.395 euro, Varese con 10.156 e Lodi con 10.108. Appena giù dal podio dei finanziamenti più onerosi si trovano Monza con una media di 9.767 euro, Lecco con 9.543, Brescia con 9.384 e Milano con 9.202. Le quattro province con i prestiti meno “pesanti“ sono Bergamo (7. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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