Un matrimonio con circa 100 invitati può arrivare a costare oltre 100 mila euro. Le spese più consistenti riguardano il ricevimento, i fiori, la location e il servizio fotografico. Anche i vestiti e il trucco rappresentano voci di spesa importanti. I costi aumentano proporzionalmente al numero di invitati e alle scelte di allestimento.

Sposarsi costa. E anche caro giacché le spese per un matrimonio con 100 invitati possono arrivare anche a superare i 100 mila euro. Sarà forse anche per questo motivo che rispetto allo scorso anno si registra un calo delle celebrazioni e festeggiamenti del 5,9%. A raccontare questa contrazione è il report realizzato dall’Onf, l’osservatorio nazionale Federconsumatori che ha aggiornato i costi che le coppie e le rispettive famiglie devono affrontare per l’evento in grande stile. Dallo studio emerge un aumento dei costi da un minimo del 4% a un massimo dell’11%. «Nel 2026, il costo totale di un matrimonio tradizionale con 100 invitati - si legge nel rapporto - può oscillare tra 48. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Matrimoni, crescono i costi: anche più di 100 mila euro per il fatidico sì

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